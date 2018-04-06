Новым президентом Украинской премьер-лиги стал иностранец
6 апреля, 2018, 12:55
Сегодня состоялись выборы нового президента Украинской футбольной премьер-лиги
Об этом сообщает Sportarena.
Новым президентом УПЛ стал швейцарец Томас Гримм, который был единственным кандидатом на эту должность. За 58-летнего функционера отдали голоса десять клубов, два воздержались.
Гримм будет руководить премьер-лигой четыре года и станет третьим в ее истории руководителем после Виталия Данилова и Владимира Генинсона, которого он заменит на посту. Генинсон еще в середине марта заявил, что не собирается снова баллотироваться на президентский пост.
- Томас Грінн ранее сотрудничал с Федерацией футбола Украины и в 2016 году занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к Евро-2016.
- Кроме этого, Гримм был президентом швейцарского клуба "Янг Бойз" и в 2009-2010 годах возглавлял Швейцарскую футбольную лигу.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-