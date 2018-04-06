Новым президентом Украинской премьер-лиги стал иностранец

6 апреля, 2018, 12:55

Сегодня состоялись выборы нового президента Украинской футбольной премьер-лиги

Об этом сообщает Sportarena.

Новым президентом УПЛ стал швейцарец Томас Гримм, который был единственным кандидатом на эту должность. За 58-летнего функционера отдали голоса десять клубов, два воздержались.

Гримм будет руководить премьер-лигой четыре года и станет третьим в ее истории руководителем после Виталия Данилова и Владимира Генинсона, которого он заменит на посту. Генинсон еще в середине марта заявил, что не собирается снова баллотироваться на президентский пост.