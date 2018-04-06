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Новым президентом Украинской премьер-лиги стал иностранец


фото: UA-Footbal
Сегодня состоялись выборы нового президента Украинской футбольной премьер-лиги

Об этом сообщает Sportarena.

Новым президентом УПЛ стал швейцарец Томас Гримм, который был единственным кандидатом на эту должность. За 58-летнего функционера отдали голоса десять клубов, два воздержались.

Гримм будет руководить премьер-лигой четыре года и станет третьим в ее истории руководителем после Виталия Данилова и Владимира Генинсона, которого он заменит на посту. Генинсон еще в середине марта заявил, что не собирается снова баллотироваться на президентский пост.

  • Томас Грінн ранее сотрудничал с Федерацией футбола Украины и в 2016 году занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к Евро-2016.
  • Кроме этого, Гримм был президентом швейцарского клуба "Янг Бойз" и в 2009-2010 годах возглавлял Швейцарскую футбольную лигу.
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