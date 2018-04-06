На Луганщине мужчина взорвал себя гранатой на глазах у посетителей развлекательного заведения

6 апреля, 2018, 13:24

В четверг, 5 апреля, в Северодонецке Луганской области 54-летний мужчина подорвал себя гранатой на улице

Об этом сообщает пресс-служба Наполиции.

Инцидент произошел на проспекте Гвардейском около 23:20. Установлено, что посетители развлекательного заведения в это время вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке.

Мужчина, увидев людей, сказал им, что у них есть 3 секунды. Посетители отбежали на безопасное расстояние и именно в этот момент раздался взрыв. Мужчина накрыл гранату РГД-5 своим телом и от взрыва получил несовместимые с жизнью травмы.

На месте происшествия также нашли корпус гранаты Ф-1 с запалом без кольца.