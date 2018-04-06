На Харьковщине двое подростков украли 44 снаряда

6 апреля, 2018, 22:34

Сотрудники Харьковского отряда военизированной охраны изъяли у 2 несовершеннолетних 44 снаряда на станции "Лозовая"

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

Полицейские патрулировали территорию и заметили вблизи моста двух ребят, которые несли мешок.

Сотрудники отряда военизированной охраны решили проверить, что в нем находится. Когда увидели ржавые снаряды, сразу отобрали у детей опасные предметы и вызвали полицию. Возраст подростков - 10 и 15 лет.

Сотрудники полиции обнаружили в мешке 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд.

Специалисты взрывотехнического управления областного ГУ НП изъяли боеприпасы для проведения исследования.

По данному факту следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием или боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.