На Харьковщине двое подростков украли 44 снаряда
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.
Полицейские патрулировали территорию и заметили вблизи моста двух ребят, которые несли мешок.
Сотрудники отряда военизированной охраны решили проверить, что в нем находится. Когда увидели ржавые снаряды, сразу отобрали у детей опасные предметы и вызвали полицию. Возраст подростков - 10 и 15 лет.
Сотрудники полиции обнаружили в мешке 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд.
Специалисты взрывотехнического управления областного ГУ НП изъяли боеприпасы для проведения исследования.
По данному факту следователь открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием или боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
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