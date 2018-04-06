На Донбассе ранены двое украинских военных

6 апреля, 2018, 19:38

6 апреля режим так называемого пасхального перемирия несоблюдался боевиками российско-оккупационных войск, ранены 2 украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.

По состоянию на вечер 6 апреля зафиксированы 16 обстрелов украинских позиций с использованием запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности на Луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов, а также стрелкового оружия противник обстрелял укрепления вблизи н.п. Валуйськое. Кроме того, минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы враг применил по защитниками Троицкого. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Луганского.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Марьинки. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Лебединского и дважды Павлополя, а снайперский огонь велся вблизи Широкина.

Вследствие вражеского огня два украинские защитники получили ранения. Пострадавшие воины доставлены в лечебные учреждения.