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Мять яйца вместо спиннера. Который стартап-антистресс придумали канадцы

Канадская компания собрала более 100 тысяч долларов на производство яиц для медитации

По данным Kickstarter, проект набрал в десятки раз больше, чем заявленная сумма в семь тысяч.

 

Компания Orijin Design назвала изобретение "яйцом для размышлений" (The Thinking Egg) и изготовила пробные образцы из различных природных материалов: дерева, металла и камня. Каждый из них символизирует свое назначение: каменный - для успокоения, металлическое - для восстановления, деревянное - для концентрации. Также изобретатели планируют изготовить яйца с лавового камня.

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Аксессуар для медитации легко помещается в карман: диаметр его составляет 17 миллиметров, а высота - около 23 Одно яйцо будет продаваться по 13 долларов.null

По замыслу создателей, яйца можно перекатывать в пальцах, катать по столу и мяты в кулаке. Яйцо для размышлений предназначено для тех, кто "хочет остановиться, вдуматься в происходящее и не терять самого себя в повседневной рутине".

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