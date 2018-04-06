Мять яйца вместо спиннера. Который стартап-антистресс придумали канадцы
По данным Kickstarter, проект набрал в десятки раз больше, чем заявленная сумма в семь тысяч.
Компания Orijin Design назвала изобретение "яйцом для размышлений" (The Thinking Egg) и изготовила пробные образцы из различных природных материалов: дерева, металла и камня. Каждый из них символизирует свое назначение: каменный - для успокоения, металлическое - для восстановления, деревянное - для концентрации. Также изобретатели планируют изготовить яйца с лавового камня.
Аксессуар для медитации легко помещается в карман: диаметр его составляет 17 миллиметров, а высота - около 23 Одно яйцо будет продаваться по 13 долларов.
По замыслу создателей, яйца можно перекатывать в пальцах, катать по столу и мяты в кулаке. Яйцо для размышлений предназначено для тех, кто "хочет остановиться, вдуматься в происходящее и не терять самого себя в повседневной рутине".
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