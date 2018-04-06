Медреформа: Минздрав обещает не увольнять врачей и не закрывать больницы

6 апреля, 2018, 13:30

Министерство здравоохранения не намерено сокращать количество врачей и больниц на фоне медицинской реформы

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина в интервью канала UATV.

Она отметила, что врачам с 1 июля будут начислять зарплату по-новому: она будет зависеть от количества пациентов, которые обратились к медикам.

Она напомнила, что пациенты теперь могут сами выбирать семейного врача, независимо от прописки. Для этого с ним надо подписать декларацию.

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При этом на количество пассажиров установлен определенный лимит: не больше 2 тысяч пациентов в год для терапевтов, 1800 - для семейных врачей и 900 - для педиатров.

Согласно новых правил, семейный врач теперь первый, к кому должен обратиться пациент. Он будет оценивать состояние человека и решать, какое именно лечение ему нужно.

Стефанишина отметила, что никто специально сокращать врачей не будет, ведь реформа нацелена на то, чтобы врачей было достаточно для всех пациентов.

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"Это будет регулироваться популярностью. То есть, если у врача будет достаточно пациентов, то он будет работать. Это уже зависит от больницы и его личных соображений, захочет ли он оставаться на работе. Повторяю, МЗ не собирается увольнять врачей и сокращать больницы. Это будет зависеть от местной власти и больниц", - подчеркнула она.