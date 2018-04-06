Лига Европы: результаты всех матчей 1/4 финала
6 апреля, 2018, 07:05
5 апреля состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи
"Арсенал" (Англия) - ЦСКА (Россия) 4:1
Голы: Рэмзи, 9; 28; Ляказетт, 23 (пен.); 35 - Головин, 15
"Лейпциг" (Германия) - "Марсель" (Франция) 1:0
Голы: Вернер, 45+1
"Атлетико" (Испания) - "Спортинг" (Португалия) 2:0
Голы: Коке, 1; Гризманн, 40
"Лацио" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) 4:2
Голы: Лулич, 8; Пароло, 49; Фелипе Андерсон, 74; Иммобиле, 76 - Бериша, 30 (пен.); Минамино, 71
- Повторные матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 12 апреля.
- Последним представителем Украины в Лиге Европы было киевское "Динамо", которое в 1/8 финала не справилось с "Лацио".
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