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Лига Европы: результаты всех матчей 1/4 финала


фото: uefa.com
5 апреля состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы

Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи

"Арсенал" (Англия) - ЦСКА (Россия) 4:1

Голы: Рэмзи, 9; 28; Ляказетт, 23 (пен.); 35 - Головин, 15

"Лейпциг" (Германия) - "Марсель" (Франция) 1:0

Голы: Вернер, 45+1

"Атлетико" (Испания) - "Спортинг" (Португалия) 2:0

Голы: Коке, 1; Гризманн, 40

"Лацио" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) 4:2

Голы: Лулич, 8; Пароло, 49; Фелипе Андерсон, 74; Иммобиле, 76 - Бериша, 30 (пен.); Минамино, 71

  • Повторные матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 12 апреля.
  • Последним представителем Украины в Лиге Европы было киевское "Динамо", которое в 1/8 финала не справилось с "Лацио".

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