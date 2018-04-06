Китайцы инвестируют 230 млн евро на строительство крупнейшей солнечной электростанции в Украине

6 апреля, 2018, 17:24

Китайская компания China Machinery Engineering Company (CMEC) инвестирует 230 млн евро в строительство крупнейшей солнечной электростанции

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что электростанцию построят к концу 2018 года в Днепропетровской области.

"Строительство Никопольской СЭС начнется в апреле и будет завершено до конца 2018 года. Новая солнечная электростанция будет расположена вблизи Никополя Днепропетровской области, на территории отработанного карьера", - сообщает украинская компания ДТЭК.

Для строительства СЭС будут использованы земли, непригодные для ведения сельского хозяйства. Экологический эффект от работы СЭС будет заключаться в сокращении выбросов СО 2 в атмосферу на 300 тыс тонн в год.

"Никопольская солнечная электростанция станет крупнейшим генерирующим объектом гелиоэнергетики в Украине и Европе. Совместная работа ДТЭК и СМЕС будет примером сотрудничества для других украинских и китайских компаний", - прокомментировал председатель правления СМЕС Чжан Чун.