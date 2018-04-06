Китайцы инвестируют 230 млн евро на строительство крупнейшей солнечной электростанции в Украине
Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что электростанцию построят к концу 2018 года в Днепропетровской области.
"Строительство Никопольской СЭС начнется в апреле и будет завершено до конца 2018 года. Новая солнечная электростанция будет расположена вблизи Никополя Днепропетровской области, на территории отработанного карьера", - сообщает украинская компания ДТЭК.
Для строительства СЭС будут использованы земли, непригодные для ведения сельского хозяйства. Экологический эффект от работы СЭС будет заключаться в сокращении выбросов СО2 в атмосферу на 300 тыс тонн в год.
"Никопольская солнечная электростанция станет крупнейшим генерирующим объектом гелиоэнергетики в Украине и Европе. Совместная работа ДТЭК и СМЕС будет примером сотрудничества для других украинских и китайских компаний", - прокомментировал председатель правления СМЕС Чжан Чун.
- В январе фонд государственного имущества выставил на продажу третий участок земли в отчужденной зоне Чернобыльской АЭС для строительства электростанции.
- Впоследствии стало известно, что канадцы построили в Днепропетровской области солнечную электростанцию за 11 млн евро.
- В феврале 2018 года в Запорожской области достроили солнечную электростанцию мощностью 16 тысяч кВт.
- Европейский банк реконструкции и развития выделит почти 25 млн евро на строительство солнечной электростанции во Львовской области.
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