Киберполиция проводит набор "белых хакеров"

6 апреля, 2018, 18:34

Департамент киберполиции Нацполиции проводит набор кандидатов на должности спецагентов, так называемых белых хакеров

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

2 года назад Нацполиция Украины основала подразделения "белых хакеров". За это время такие специалисты зарекомендовали себя с самой позитивной стороны и на высоком уровне выполняли возложенные на них обязанности.

"Поэтому в полиции принято решение об увеличении количества "белых хакеров” в подразделениях Департамента", - говорится в сообщении.

Официальный старт конкурса состоится 10 апреля 2018 года. Подача электронных заявлений на участие в конкурсе будет происходить на сайте nabir.np.gov.ua.

Отмечается, что конкурс, среди прочего, будет содержать в себе этапы, позволяющие проверить уровень теоретических знаний и практических навыков кандидатов. Такие этапы имеют высокий уровень сложности и дадут возможность отобрать лучших из лучших в подразделение “белых хакеров” Департамента.