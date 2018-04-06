Киберполиция проводит набор "белых хакеров"
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
2 года назад Нацполиция Украины основала подразделения "белых хакеров". За это время такие специалисты зарекомендовали себя с самой позитивной стороны и на высоком уровне выполняли возложенные на них обязанности.
"Поэтому в полиции принято решение об увеличении количества "белых хакеров” в подразделениях Департамента", - говорится в сообщении.
Официальный старт конкурса состоится 10 апреля 2018 года. Подача электронных заявлений на участие в конкурсе будет происходить на сайте nabir.np.gov.ua.
Отмечается, что конкурс, среди прочего, будет содержать в себе этапы, позволяющие проверить уровень теоретических знаний и практических навыков кандидатов. Такие этапы имеют высокий уровень сложности и дадут возможность отобрать лучших из лучших в подразделение “белых хакеров” Департамента.
- Ранее начальник Департамента киберполиции Александр Гринчак заявил, что сейчас разрабатывается ряд предложений по легализации криптовалюты.
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