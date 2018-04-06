Кроме Javelin Украина получит снайперские комплексы, - сенатор США
Об этом сообщает "Голос Америки".
Во время визита в Украину Портман сравнил Владимира Путина с северокорейским диктатором и заверил, что Соединенные Штаты на стороне Украины.
"Администрация США считает, что нужно поддерживать диалог с Россией. Между прочим, такое же мнение есть и в отношении Северной Кореи", - отметил сенатор.
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На встрече с президентом Порошенко Портман заявил, что Америка на стороне Украины и не стоит верить информации о возможном приглашении Путина в Белый дом. Он также рассказал о решении американской администрации предоставить снайперские комплексы Украины.
"Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор гибнут украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны, скорее всего, огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации - предоставить снайперские комплексы украинской армии. Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных ", - рассказал Портман.
- 22 марта Конгресс предложил выделить Украине $620,7 млн на предоставление военно-технической помощи украинской армии.
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