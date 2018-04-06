Космический корабль Virgin Galactic впервые испытали после трагедии 2014 года

6 апреля, 2018, 12:08

Космическая компания Virgin Galactic провела первые полноценные испытания суборбитального пилотируемого космоплана после аварии в 2014 году, которая привела к смерти пилота

Об этом пишет The Verge.

Полет прошел в пустыне Мохаве под управлением пилотов Марка Стаки и Дейва Маккея. Впервые пилоты во время тестирования космоплана включили ракетные двигатели - до этого 11 рейсов были осуществлены без их включения.

Today VSS Unity completed her first powered flight #SpaceShipTwo pic.twitter.com/Q0WDW6Z1v5 — Virgin Galactic (@virgingalactic) 5 апреля 2018 г.

SpaceShipTwo (SS2) - пилотируемый суборбитальный космический корабль, изначально создан для доставки туристов в космос. Корабль поднимается в воздух на специальном самолете WhiteKnightTwo, после отделяется от него и на ракетной тяге летит до границы с космосом - на высоту 100 километров.

Набрав высоту более 15 тыс. метров, космический корабль отделился от самолета и начал плавный спуск. На этом этапе он развил скорость в 0.6 маха, прошел ряд испытаний управляемости, вибраций и других параметров полета, а затем успешно приземлился на аэродроме в Мохаве.

Общее время полета - 1 час 20 минут, время самостоятельного полета VSS Unity - около 15 минут.

VSS Unity completed her first supersonic, rocket-powered flight this morning in Mojave, California. Another great test flight, another step closer to being #NMReady pic.twitter.com/hVde2oAZWt — Virgin Galactic (@virgingalactic) 5 апреля 2018 г.

"В следующий раз мы полетим еще быстрее - отметил президент Virgin Galactic Майк Моисей, добавив, что этот 15-минутный полет является важной вехой развития программы. Полеты Captive Flight Test на испытательном судне - это отлично, но нет ничего лучше свободных полетов на полноценном летательном аппарате. В один прекрасный день нынешний планер превратится в полноценный космический корабль".

В 2014 космический корабль SpaceShipTwo, принадлежащий Virgin Galactic, разбился во время тестового полета на востоке пустыни Мохаве. На борту находились двое пилотов, один из них погиб, еще один с серьезными травмами доставлен в госпиталь.

После этого компания два года не проводила испытаний ракет, разрабатывая новую систему безопасности.

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