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Клип Despacito установил новый рекорд на YouTube

Ролик на песню Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки собрал больше просмотров, чем Эд Ширан и Виз Халифа

Видеоклип зрители включали 5 004 021 271 раз.

Ранее самыми популярными клипами были ролики на песню Shape of You Эда Ширана и See You Again Виз Халифы. У этих роликов скопилось около 3,5 млрд. просмотров у каждого.

Композиция с добавлением регги занимала первое место во многих чартах в 2017 году.

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