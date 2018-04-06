Клип Despacito установил новый рекорд на YouTube
6 апреля, 2018, 13:00
Ролик на песню Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки собрал больше просмотров, чем Эд Ширан и Виз Халифа
Видеоклип зрители включали 5 004 021 271 раз.
Ранее самыми популярными клипами были ролики на песню Shape of You Эда Ширана и See You Again Виз Халифы. У этих роликов скопилось около 3,5 млрд. просмотров у каждого.
Композиция с добавлением регги занимала первое место во многих чартах в 2017 году.
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Клип на песню Hips украинского инди-группы Brunettes Shoot Blondes принял участие в американском конкурсе Los Angeles Film Awards и победил в категории "Лучшее музыкальное видео".
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