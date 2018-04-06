Голова сельсовета на Донетчине требовал 70 тыс. у АТОвца за выделение земли

6 апреля, 2018, 18:02

Взятку у участника АТО в размере 70 тыс.грн требовали директор проектного предприятия и глава сельсовета на Донетчине

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Взятку требовали за содействие в выделении земельного участка.

Прокуроры военной прокуратуры Донецкого гарнизона вместе со следователями ГУ НП в Донецкой области в помещении одного из частных проектных предприятий в Славянске задержали директора указанной организации.

Он, по предварительному сговору с председателем одного из сельских советов Донецкой области, требовал у участника АТО 70 тыс грн за содействие в решении вопроса о выделении ему как участнику боевых действий земельного участка и согласование соответствующей технической документации.

Взяточника задержали непосредственно после получения неправомерной выгоды. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, продолжаются обыски.

В течение суток в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Бахмутского отделения полиции ГУ НП в Донецкой области.