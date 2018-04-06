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Где можно будет освятить паски и посетить всенощную. Расписание богослужений в Киеве


фото: Волинські Новини
8 апреля православные христиане будут отмечать светлый праздник Пасхи и церкви по всей столице будут приглашать верующих посвятить паску и посетить всенощную

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинская православная церковь Киевского патриархата

Свято-Владимирский собор

Освящение пасхальных корзин - с субботы с 18:00 и все воскресенье.

Вечером в субботу (ориентировочно - 19:00-22:00) - передача благодатного огня в другие храмы.

Начало богослужения - суббота, 24:00.

Всенощное бдение возглавит патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП.

Свято-Михайловский Златоверхий монастырь

Освящение пасхальных корзин в субботу с 16 до 22 часов, в воскресенье - с 4 утра до утреннего богослужения.

Начало богослужения - суббота, 23:00.

Украинская автокефальная православная церковь

Андреевская церковь (Кафедральный собор святого апостола Андрея Первозванного )

Освящение пасхальных корзин - с 3:30 до 6:00 в воскресенье, после богослужения.

Начало богослужения - суббота, 23:30.

Всенощное бдение возглавит митрополит Макарий, предстоятель УАПЦ.

Украинская греко-католическая церковь

Патриарший собор Воскресения Христова на Никольской Слободке

Освящение пасхальных корзин в субботу с 15:00 до 21:00, каждые полчаса, также утром воскресенья.

Начало богослужения - воскресенье, 05:00, 09:00, 11:00, 18:00.

Богослужение возглавит Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ.

Украинская православная церковь Московского патриархата

Киево-Печерская лавра

Освящение пасхальных корзин - суббота, с 13:00 до 22:00 возле ближних пещер, воскресенье - с 4:00.

Начало богослужения - суббота, 23:00 - Трапезный и Успенский храмы. Крестный ход.

С 00:00 - всенощное бдение.

Всенощное бдение возглавит митрополит Онуфрий, предстоятель УПЦ МП.

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