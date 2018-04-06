Где можно будет освятить паски и посетить всенощную. Расписание богослужений в Киеве
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинская православная церковь Киевского патриархата
Свято-Владимирский собор
Освящение пасхальных корзин - с субботы с 18:00 и все воскресенье.
Вечером в субботу (ориентировочно - 19:00-22:00) - передача благодатного огня в другие храмы.
Начало богослужения - суббота, 24:00.
Всенощное бдение возглавит патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП.
Свято-Михайловский Златоверхий монастырь
Освящение пасхальных корзин в субботу с 16 до 22 часов, в воскресенье - с 4 утра до утреннего богослужения.
Начало богослужения - суббота, 23:00.
Украинская автокефальная православная церковь
Андреевская церковь (Кафедральный собор святого апостола Андрея Первозванного )
Освящение пасхальных корзин - с 3:30 до 6:00 в воскресенье, после богослужения.
Начало богослужения - суббота, 23:30.
Всенощное бдение возглавит митрополит Макарий, предстоятель УАПЦ.
Украинская греко-католическая церковь
Патриарший собор Воскресения Христова на Никольской Слободке
Освящение пасхальных корзин в субботу с 15:00 до 21:00, каждые полчаса, также утром воскресенья.
Начало богослужения - воскресенье, 05:00, 09:00, 11:00, 18:00.
Богослужение возглавит Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ.
Украинская православная церковь Московского патриархата
Киево-Печерская лавра
Освящение пасхальных корзин - суббота, с 13:00 до 22:00 возле ближних пещер, воскресенье - с 4:00.
Начало богослужения - суббота, 23:00 - Трапезный и Успенский храмы. Крестный ход.
С 00:00 - всенощное бдение.
Всенощное бдение возглавит митрополит Онуфрий, предстоятель УПЦ МП.
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