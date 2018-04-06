Facebook сканирует сообщения пользователей Messenger

6 апреля, 2018, 00:24

Facebook сканирует личные сообщения пользователей Messenger для проверки на предмет оскорбительного контента

Об этом сообщает Bloomberg.

"Когда вы отправляете фотографию в программе Messenger, наши автоматические системы сканируют ее с помощью технологии соответствия фотографий для обнаружения изображений издевательство над детьми", — сказала пресс-секретарь Facebook Messenger.

Также Facebook Messenger сканирует ссылки, которые пересылают пользователи, для проверки их на вирусы.

"Facebook разработал эти инструменты для того, чтобы мы могли быстро останавливать оскорбительное поведение на платформе", — добавила представительница компании.

Как отмечает издание, Facebook сканирует также и тексты сообщений. Весь контент должен соответствовать стандартам сообщества, сказала представительница компании.

В Facebook заверили, что не используют информацию из переписок для рекламы.

Также сообщается, что для того, чтобы предотвратить просмотр личной информации пользователи должны включить в настройках зашифрованный вариант переписки. Эта функция шифрует оба конца коммуникации своих пользователей. Похожая модель шифрования существует в другой чат-приложения Facebook — WhatsApp.

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