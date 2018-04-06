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Facebook сканирует сообщения пользователей Messenger

Facebook сканирует личные сообщения пользователей Messenger для проверки на предмет оскорбительного контента

Об этом сообщает Bloomberg.

"Когда вы отправляете фотографию в программе Messenger, наши автоматические системы сканируют ее с помощью технологии соответствия фотографий для обнаружения изображений издевательство над детьми", — сказала пресс-секретарь Facebook Messenger.

Также Facebook Messenger сканирует ссылки, которые пересылают пользователи, для проверки их на вирусы.

"Facebook разработал эти инструменты для того, чтобы мы могли быстро останавливать оскорбительное поведение на платформе", — добавила представительница компании.

Как отмечает издание, Facebook сканирует также и тексты сообщений. Весь контент должен соответствовать стандартам сообщества, сказала представительница компании.

В Facebook заверили, что не используют информацию из переписок для рекламы.

Также сообщается, что для того, чтобы предотвратить просмотр личной информации пользователи должны включить в настройках зашифрованный вариант переписки. Эта функция шифрует оба конца коммуникации своих пользователей. Похожая модель шифрования существует в другой чат-приложения Facebook — WhatsApp.

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  • Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
  • 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений в Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
  • В результате скандала глава компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.
  • В марте Израиль начал расследование по утечке персональных данных более 50 млн пользователей соцсети Facebook.
  • Вскоре в США подали первый коллективный иск за масштабная утечка данных.
  • Марк Цукерберг отклонил призывы покинуть Facebook и уволить сотрудников, заявив, что он берет на себя полную ответственность за утечку данных
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