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Facebook позволит пользователям отказываться от рекламы. Но за деньги

Компания Facebook в ближайшее время может ввести платный отказ от показа рекламы на своей площадке

Об этом исполнительный директор Facebook Шерил Сандберг заявила в интервью NBC.null

Другие подробности введения платного отказа от рекламы пока не раскрываются. При этом Сандберг признала вину Facebook в утечке данных более 87 млн американских пользователей, которые собирала аналитическая компания Cambridge Analytica. Вероятно, эти данные в дальнейшем использовались для разработки рекламных кампаний выборов президента в США.

Выручка Facebook в 2017 году выросла на 47% по сравнению с 2016 годом - до $ 40 млрд, а чистая прибыль - на 56% - до $ 15,5 млрд. При этом практически вся выручка Facebook приходится на мобильные рекламные объявления - 89% от всей суммы.

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  • Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
  • 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений у Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
  • В результате скандала главу компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.
  • В марте Израиль начал расследование по утечке персональных данных более 50 млн пользователей соцсети Facebook.
  • Вскоре в США подали первый коллективный иск за масштабную утечку данных.
  • Марк Цукерберг отклонил призывы покинуть Facebook и уволить сотрудников, заявив, что он берет на себя полную ответственность за утечку данных
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