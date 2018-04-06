Facebook позволит пользователям отказываться от рекламы. Но за деньги

6 апреля, 2018, 20:52

Компания Facebook в ближайшее время может ввести платный отказ от показа рекламы на своей площадке

Об этом исполнительный директор Facebook Шерил Сандберг заявила в интервью NBC.

Другие подробности введения платного отказа от рекламы пока не раскрываются. При этом Сандберг признала вину Facebook в утечке данных более 87 млн американских пользователей, которые собирала аналитическая компания Cambridge Analytica. Вероятно, эти данные в дальнейшем использовались для разработки рекламных кампаний выборов президента в США.

Выручка Facebook в 2017 году выросла на 47% по сравнению с 2016 годом - до $ 40 млрд, а чистая прибыль - на 56% - до $ 15,5 млрд. При этом практически вся выручка Facebook приходится на мобильные рекламные объявления - 89% от всей суммы.

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