Европарламент рассмотрит выделение Украине 1 млрд евро
Об этом сообщила во время визита в Украину председатель делегации комитета Европарламента в иностранных делах Лайма Андрикене, передает "Интерфакс-Украина".
"Европарламент сейчас будет рассматривать предложение Еврокомиссии о предоставлении дополнительных 1 млрд евро как части нашей макрофинансовой помощи Украине", - сказала Андрикене.
При этом европарламентарий подчеркнула, что ЕС взамен ожидает от Украины прогресса в реформах, в частности в борьбе с коррупцией, судебной реформе и принятии Избирательного кодекса.
"Создание Антикоррупционного суда, который отвечал бы рекомендациям Венецианской комиссии, является для нас приоритетным вопросом. Борьба с коррупцией является путем к открытию дверей для иностранных инвесторов, которые нуждаются в надежной бизнес-среде. Законодательство для всех типов выборов в Украине должно быть гармонизировано, это необходимо сделать минимум за год до очередных выборов. Если бы осенью парламент смог принять проект Избирательного кодекса, это было бы шагом в правильном направлении", - сказала Андрикене.
Председатель делегации комитета Европарламента также упомянула о необходимости отмены е-декларирования для активистов гражданского общества и выразила беспокойство относительно законопроекта №7206 "Покупай украинское", в котором Еврокомиссия видит угрозу Соглашению об ассоциации с ЕС.
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- Напомним, 3 апреля, Верховная Рада провалила отмену е-деклараций для антикоррупционных общественных организаций.
- В Еврокомиссии заявили, что предоставление денег Украине зависит от сотрудничества с МВФ.
- Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал ЕС создание Антикоррупционного суда в ближайшие несколько месяцев.
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