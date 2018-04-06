Европарламент рассмотрит выделение Украине 1 млрд евро

6 апреля, 2018, 14:27

Европейский парламент рассмотрит возможность предоставления Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Об этом сообщила во время визита в Украину председатель делегации комитета Европарламента в иностранных делах Лайма Андрикене, передает "Интерфакс-Украина".

"Европарламент сейчас будет рассматривать предложение Еврокомиссии о предоставлении дополнительных 1 млрд евро как части нашей макрофинансовой помощи Украине", - сказала Андрикене.

При этом европарламентарий подчеркнула, что ЕС взамен ожидает от Украины прогресса в реформах, в частности в борьбе с коррупцией, судебной реформе и принятии Избирательного кодекса.

"Создание Антикоррупционного суда, который отвечал бы рекомендациям Венецианской комиссии, является для нас приоритетным вопросом. Борьба с коррупцией является путем к открытию дверей для иностранных инвесторов, которые нуждаются в надежной бизнес-среде. Законодательство для всех типов выборов в Украине должно быть гармонизировано, это необходимо сделать минимум за год до очередных выборов. Если бы осенью парламент смог принять проект Избирательного кодекса, это было бы шагом в правильном направлении", - сказала Андрикене.

Председатель делегации комитета Европарламента также упомянула о необходимости отмены е-декларирования для активистов гражданского общества и выразила беспокойство относительно законопроекта №7206 "Покупай украинское", в котором Еврокомиссия видит угрозу Соглашению об ассоциации с ЕС.

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