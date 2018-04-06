ЕС обещает помощь Украине в выполнении решения Стокгольмского арбитража
6 апреля, 2018, 14:06
В Европейском Союзе пообещали помочь Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража и во время переговоров с "Газпромом"
Об этом сообщил председатель директората Европейской комиссии по энергетике Доминик Ристори, передает "Интерфакс-Украина".
Ристори отметил, что транзит газа важен для Украины как часть доходов, но он важен и для ЕС в контексте диверсификации путей поставок.
"Мы будем помогать Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине во время проведения переговоров относительно транзита после завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", - добавил глава директората.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- В "Газпроме" заявили, что НАК "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта, однако "Газпром" вернул деньги из-за отсутствия согласованной дополнительного соглашения к действующему контракту.
- НАК "Нафтогаз Украины" назвал отказ российского "Газпрома" от поставок газа в связи с осуществленной предоплатой нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского международного арбитража.
- 3 марта российский "Газпром" заявил, что подал дело в Стокгольмский арбитраж относительно расторжения контрактов с украинским "Нафтогазом".
- По информации СМИ, "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
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