ЕС обещает помощь Украине в выполнении решения Стокгольмского арбитража

6 апреля, 2018, 14:06

В Европейском Союзе пообещали помочь Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража и во время переговоров с "Газпромом"

Об этом сообщил председатель директората Европейской комиссии по энергетике Доминик Ристори, передает "Интерфакс-Украина".

Ристори отметил, что транзит газа важен для Украины как часть доходов, но он важен и для ЕС в контексте диверсификации путей поставок.

"Мы будем помогать Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине во время проведения переговоров относительно транзита после завершения контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", - добавил глава директората.