Доллар может подорожать до 30 гривен к концу года, - Минэкономики
Об этом говорится в документе, обнародованном Минэкономики, передает “Громадське".
По прогнозам, курс национальной валюты к концу 2018 года может составить от 27 до 30 гривен за доллар.
Сообщается, что в 2019 году курс доллара может вырасти до 28 или 34 гривен за доллар, в зависимости от сценария прогнозирования.
Также в Министерстве спрогнозировали размер среднемесячной зарплаты украинцев. Так, к концу 2018 года он вырастет до 8 800 гривен, а в следующем году достигнет 10 400 гривен.
Кроме этого, в МЭРТ ожидают падение прямых иностранных инвестиций в Украину. Так, до конца года инвесторы выведут из Украины около 2,6 миллиарда долларов, а в следующем году этот показатель вырастет до 3,3 миллиардов.
- Ранее глава совета НБУ Богдан Данилишин отметил, что фундаментальных факторов для девальвации гривни сейчас нет, национальная валюта может стабилизироваться весной.
- А по индексу Биг-Мака, курс доллара должен быть на уровне 8,9 грн.
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