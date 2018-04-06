Доллар может подорожать до 30 гривен к концу года, - Минэкономики

6 апреля, 2018, 20:17

Министерство экономического развития и торговли Украины опубликовали прогноз курса национальной валюты на 2018-2019 года

Об этом говорится в документе, обнародованном Минэкономики, передает “Громадське".

По прогнозам, курс национальной валюты к концу 2018 года может составить от 27 до 30 гривен за доллар.

Сообщается, что в 2019 году курс доллара может вырасти до 28 или 34 гривен за доллар, в зависимости от сценария прогнозирования.

Также в Министерстве спрогнозировали размер среднемесячной зарплаты украинцев. Так, к концу 2018 года он вырастет до 8 800 гривен, а в следующем году достигнет 10 400 гривен.

Кроме этого, в МЭРТ ожидают падение прямых иностранных инвестиций в Украину. Так, до конца года инвесторы выведут из Украины около 2,6 миллиарда долларов, а в следующем году этот показатель вырастет до 3,3 миллиардов.