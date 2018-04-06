Десятки тысяч словаков вышли на улицы из-за убийства журналиста: требуют отставки полиции

6 апреля, 2018, 12:37

Около 45-50 тысяч жителей Словакии проводят акции протеста с требованием расследовать убийство журналиста Яна Кучака и его невесты должным образом

Об этом сообщает агентство Reuters.

На протесты вышли около 50 тысяч человек - они считают, что расследование убийства журналиста Яна Кучака и его невесты идет ненадлежащим образом, поэтому требуют устранения с должности главы полиции Тибора Гаспара

Президент Словакии Андрей Косичка поддержал требования протестующих и заявил, что Гаспар должна идти в отставку.

Прошлого года под давлением протестующих подал в отставку бывший премьер Роберт Фицо. Правительство возглавил его заместитель Петер Пеллегрини.