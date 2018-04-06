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Десятки тысяч словаков вышли на улицы из-за убийства журналиста: требуют отставки полиции

Около 45-50 тысяч жителей Словакии проводят акции протеста с требованием расследовать убийство журналиста Яна Кучака и его невесты должным образом

Об этом сообщает агентство Reuters.

На протесты вышли около 50 тысяч человек - они считают, что расследование убийства журналиста Яна Кучака и его невесты идет ненадлежащим образом, поэтому требуют устранения с должности главы полиции Тибора Гаспара

Президент Словакии Андрей Косичка поддержал требования протестующих и заявил, что Гаспар должна идти в отставку.

Прошлого года под давлением протестующих подал в отставку бывший премьер Роберт Фицо. Правительство возглавил его заместитель Петер Пеллегрини.

  • Напомним, журналист Ян Кучак и его девушка были убиты в собственном доме в поселке Велка Мача под городом Трнава. По предварительной информации, убийство было совершено в период с 22 до 25 февраля. Правительство Словакии пообещало выплатить 1 млн евро за любую информацию, которая поможет расследованию.
  • Предполагают, что мотивом преступления была профессиональная деятельность журналиста. В частности Кучак занимался расследованием деятельности итальянской мафии на востоке страны.
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