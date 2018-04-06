Британская разведка назвала место в Саратовской области, где создали "Новичок", - The Times

6 апреля, 2018, 09:20

Россия могла изготовить нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля, на военной исследовательской базе в Саратовской области

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на данные, обнародованные во время брифинга британских спецслужб.

Отмечается, что именно во время этого брифинга Британия ознакомила союзников страны с фактами, указывающими на причастность России к отравлению Скрипаля, что впоследствии и привело к выдворении более 150 российских дипломатов из 28 государств.

Читайте также: Чемодан, вокзал, Россия: как цивилизованный мир поддержал Британию

Так, по данным разведки, нервно-паралитическое вещество "Новичок" изготовили на объекте Шихани в Саратовской области.

Издание пишет, что Шихани является российским эквивалентом британской военной лаборатории Портон Даун". На этом объекте Саратовской области уже десять лет проверяют, есть ли "Новичок" эффективным для убийств за рубежом.

"Разведка Британии четко указала на Россию и Шихани. Без сомнения - россияне заметают следы, пока мы говорим", - отметил бывший военный и эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков

Отметим, до этого постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс организации рассказала, что британские власти имеет три веские причины считать, что именно Россия причастна к инциденту в Солсберри.