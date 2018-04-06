Британская разведка назвала место в Саратовской области, где создали "Новичок", - The Times
Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на данные, обнародованные во время брифинга британских спецслужб.
Отмечается, что именно во время этого брифинга Британия ознакомила союзников страны с фактами, указывающими на причастность России к отравлению Скрипаля, что впоследствии и привело к выдворении более 150 российских дипломатов из 28 государств.
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Так, по данным разведки, нервно-паралитическое вещество "Новичок" изготовили на объекте Шихани в Саратовской области.
Издание пишет, что Шихани является российским эквивалентом британской военной лаборатории Портон Даун". На этом объекте Саратовской области уже десять лет проверяют, есть ли "Новичок" эффективным для убийств за рубежом.
"Разведка Британии четко указала на Россию и Шихани. Без сомнения - россияне заметают следы, пока мы говорим", - отметил бывший военный и эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон.
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Отметим, до этого постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс организации рассказала, что британские власти имеет три веские причины считать, что именно Россия причастна к инциденту в Солсберри.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта Юлия Скрипаль пришла в себя после комы и пошла на поправку.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
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