Brunettes Shoot Blondes повезли песню о бедрах на конкурс в США и победили
Бэнд победил в категории "Лучшее музыкальное видео".
Группа снимал ролик в нескольких 3D-пространствах, которые сконструировали в Киеве. В клипе использовали много разнообразных элементов: в воздухе "летали" розовые акулы, появлялся розовый собака, солист пел среди манекенов в розовых панталонах, а голубь печатал фото.
Также в клипе есть торт в форме бедер в розовом белье, Brunettes Shoot Blondes заказывали специально для клипа.
На то, чтобы подготовиться к съемкам, группе понадобилось несколько месяцев, а на сам съемочный процесс — два дня.
Los Angeles Film Awards — это конкурс фильмов IMDb для кинематографистов во всем мире.
В этом году клип на песню Hips также стал номинантом Берлинского фестиваля Music Video Awards в категории "Лучшая концепция". Видео будет соревноваться с работами Alt-J и Royal Blood.
- Ранее режиссер Саша Самсонова сняла видеоролик для известного американского певца Gallant на песню Gentleman.
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