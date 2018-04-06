Brunettes Shoot Blondes повезли песню о бедрах на конкурс в США и победили

6 апреля, 2018, 12:34

Клип на песню Hips украинской инди-группы Brunettes Shoot Blondes принял участие в американском конкурсе Los Angeles Film Awards и получил награду

Бэнд победил в категории "Лучшее музыкальное видео".

Группа снимал ролик в нескольких 3D-пространствах, которые сконструировали в Киеве. В клипе использовали много разнообразных элементов: в воздухе "летали" розовые акулы, появлялся розовый собака, солист пел среди манекенов в розовых панталонах, а голубь печатал фото.

Также в клипе есть торт в форме бедер в розовом белье, Brunettes Shoot Blondes заказывали специально для клипа.

На то, чтобы подготовиться к съемкам, группе понадобилось несколько месяцев, а на сам съемочный процесс — два дня.

Los Angeles Film Awards — это конкурс фильмов IMDb для кинематографистов во всем мире.

В этом году клип на песню Hips также стал номинантом Берлинского фестиваля Music Video Awards в категории "Лучшая концепция". Видео будет соревноваться с работами Alt-J и Royal Blood.