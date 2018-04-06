Бразилия выдала ордер на арест экс-президента да Силвы
6 апреля, 2018, 09:37
Бразильский суд выдал ордер на арест бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы
Об этом сообщает издание Deutsche Welle.
Таким образом да Сильва, которого приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупционные сделки, должен прийти в полицию в течение 24 часов, то есть до сегодняшнего вечера.
"Учитывая функцию, которую он ранее выполнял, 72 - летний Силва имеет возможность добровольно прийти в полицию", - подчеркнул судья Сержиу Мору.
- Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 до 2010 года. В годы его правления страна переживала экономический бум, правительство ввело программы борьбы с бедностью и поддержки сельскохозяйственной реформы.
- Бывший президент отрицает все обвинения и утверждает, что процесс против него ведется с целью помешать снова выдвигать свою кандидатуру на выборах, которые должны состояться в октябре 2018 года.
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