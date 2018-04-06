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Бразилия выдала ордер на арест экс-президента да Силвы

Бразильский суд выдал ордер на арест бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Таким образом да Сильва, которого приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупционные сделки, должен прийти в полицию в течение 24 часов, то есть до сегодняшнего вечера.

"Учитывая функцию, которую он ранее выполнял, 72 - летний Силва имеет возможность добровольно прийти в полицию", - подчеркнул судья Сержиу Мору.

  • Лула да Силва занимал пост президента Бразилии с 2003 до 2010 года. В годы его правления страна переживала экономический бум, правительство ввело программы борьбы с бедностью и поддержки сельскохозяйственной реформы.
  • Бывший президент отрицает все обвинения и утверждает, что процесс против него ведется с целью помешать снова выдвигать свою кандидатуру на выборах, которые должны состояться в октябре 2018 года.
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