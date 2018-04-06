Бразилия выдала ордер на арест экс-президента да Силвы

6 апреля, 2018, 09:37

Бразильский суд выдал ордер на арест бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Таким образом да Сильва, которого приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупционные сделки, должен прийти в полицию в течение 24 часов, то есть до сегодняшнего вечера.

"Учитывая функцию, которую он ранее выполнял, 72 - летний Силва имеет возможность добровольно прийти в полицию", - подчеркнул судья Сержиу Мору.