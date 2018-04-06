Благодатный огонь привезут в Украину священники Киевского Патриархата
Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.
"В субботу, 7 апреля, в 19:40 в терминал "D" Международного аэропорта "Борисполь" прибудет рейсовый самолет с Благодатным огнем из Иерусалима, который доставит в Украину делегация священнослужителей и мирян Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", - говорится в сообщении.
После этого делегация передаст Благодатный огонь украинским громадам.
Напомним, Благодатный огонь сходит каждый год в субботу накануне православной Пасхи в храме над Гробом Господним в Иерусалиме. Чин схождения Благодатного огня в кувуклии (часовне) Гроба Господня совершает лично Иерусалимский Патриарх. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.
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