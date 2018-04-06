Австралия расследует странную смерть 2,4 тысячи овец

6 апреля, 2018, 16:26

Правительство Австралии проведет расследование по факту гибели тысяч овец на корабле во время экспорта заграницу

Об этом сообщает BBC.

По данным правительства, примерно 2400 животных получили тепловой шок во время путешествия из города Перт в три страны Ближнего Востока в августе прошлого года.

Министр сельского хозяйства Дэвид Литтлпроуд заявил, что он "был шокирован и глубоко обеспокоен" материалами, которые ему предоставили защитники животных.

"Это источник доходов австралийских фермеров. Торговля должна происходить должным образом", - рассказал министр.

По данным правительства, уровень смертности на борту корабля составил 3,76% от 63 800 овец. Это вдвое больше, чем предусмотрено для обязательного официального расследования.

Корабль направлялся в Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил чиновник, но отказался раскрывать детали жалобы, которую получил от зоозащитников.