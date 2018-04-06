Австралия расследует странную смерть 2,4 тысячи овец
Об этом сообщает BBC.
По данным правительства, примерно 2400 животных получили тепловой шок во время путешествия из города Перт в три страны Ближнего Востока в августе прошлого года.
Министр сельского хозяйства Дэвид Литтлпроуд заявил, что он "был шокирован и глубоко обеспокоен" материалами, которые ему предоставили защитники животных.
"Это источник доходов австралийских фермеров. Торговля должна происходить должным образом", - рассказал министр.
По данным правительства, уровень смертности на борту корабля составил 3,76% от 63 800 овец. Это вдвое больше, чем предусмотрено для обязательного официального расследования.
Корабль направлялся в Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил чиновник, но отказался раскрывать детали жалобы, которую получил от зоозащитников.
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