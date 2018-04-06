Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе

6 апреля, 2018, 18:46

Украинский полузащитник дортмундской Боруссии в четверг приступил к полноценным тренировкам с основной командой

Об этом сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

28-летний вингер начал работать с мячом еще 26 марта, и теперь полноценно вернулся к тренировочному процессу. Немецкий клуб сопроводил сообщение о возвращении Ярмоленко видеороликом, на котором видно, что украинец прекрасно себя чувствует. Андрей раздает голевые передачи, а также не боится вступать в борьбу.

Напомним, что украинский полузащитник получил повреждение 27 января в матче 20-го тура Бундеслиги против Фрайбурга (2:2), после чего был вынужден пропустить несколько недель из-за травмы сухожилия. Несмотря на то, что теоретически Андрей смог бы выйти на поле в игре чемпионата Германии 8-го апреля против Штутгарта, тренер команды не спешит выпускать украинца на поле. Петер Штёгер собирается подождать, пока Андрей наберет форму.

За время отсутствия Ярмоленко Боруссия выиграла 6 игр, 4 свела к ничейному исходу и в двух уступила. Особенно болезненным стало крупное поражение 0:6 в последнем туре против мюнхенской Баварии, после чего главный тренер команды попал под шквал критики. Кроме того, дортмундская Боруссия на стадии 1/8 финала вылетела из розыгрыша Лиги Европы, уступив австрийскому Ред Буллу из Зальцбурга.

Если процесс восстановления будет протекать в штатном режиме, Ярмоленко сможет выйти на поле уже в матче очередного тура Бундеслиги: 15 апреля против Шальке 04. Данная встреча может стать определяющей в борьбе за серебряные награды чемпионата.