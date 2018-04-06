23 ребенка заболели сальмонеллезом в детсаду на Тернопольщине

6 апреля, 2018, 12:29

В детском саду города Збараж Тернопольской области зафиксирована вспышка сальмонеллеза

Об этом сообщает пресс-центр Тернопольского областного лабораторного центра МЗ.

Отмечается, что по состоянию на утро было зарегистрировано 27 случаев заболеваний, из них 23 среди детей, активно выявлено 11 больных.

Специалисты ГУ "Тернопольский ОЛЦ" тем временем установили фактор передачи - сырые куриные яйца, зараженные сальмонеллой. Отравление детей произошло из-за нарушения технологии приготовления блюд, ненадлежащее содержание пищеблока в учреждении.

"Информация для реагирования направлялась к Дерпродспоживслужби. Обратная информация относительно осуществления действий не получена. С целью локализации и ликвидации очага сальмонеллеза продолжаются осуществляться комплекс противоэпидемических мероприятий", - подытожили в центре.