19-летний украинский вратарь переходит в итальянский суперклуб

6 апреля, 2018, 10:37

Голкипер луганской "Зари" Андрей Лунин станет игроком знаменитого миланского футбольного клуба "Интер"

Об этом сообщает сайт болельщиков итальянского клуба FedeNerazzurra.

Сумма трансфера 19-летнего украинца составит 6 млн евро. Руководство миланского клуба уже согласовало детали контракта, переход практически завершен. В ближайшие дни состоятся встречи между представителями "Интера", "Зари" и футболистом, а на следующей неделе будет объявлено о переходе.

Трансфером лично занимался спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио, которому поставили цель найти замену основном вратарю миланцев словенцу Самиру Хандановичу.

Сообщается, что "Интер" после заключения соглашения планирует отдать Лунина на один-два сезона в аренду в другой клуб Серии А, чтобы молодой голкипер набрался к миру выступлений в итальянском чемпионате.