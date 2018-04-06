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19-летний украинский вратарь переходит в итальянский суперклуб


фото: fedenerazzurra.net
Голкипер луганской "Зари" Андрей Лунин станет игроком знаменитого миланского футбольного клуба "Интер"

Об этом сообщает сайт болельщиков итальянского клуба FedeNerazzurra.

Сумма трансфера 19-летнего украинца составит 6 млн евро. Руководство миланского клуба уже согласовало детали контракта, переход практически завершен. В ближайшие дни состоятся встречи между представителями "Интера", "Зари" и футболистом, а на следующей неделе будет объявлено о переходе.

Трансфером лично занимался спортивный директор "Интера" Пьеро Аузилио, которому поставили цель найти замену основном вратарю миланцев словенцу Самиру Хандановичу.

Сообщается, что "Интер" после заключения соглашения планирует отдать Лунина на один-два сезона в аренду в другой клуб Серии А, чтобы молодой голкипер набрался к миру выступлений в итальянском чемпионате.

  • "Интер" в чемпионате Италии занимает четвертое место и ведет борьбу за путевки в Лигу чемпионов, которые получат первые четыре команды Серии A.
  • Андрей Лунин является воспитанником харьковского "Металлиста", взрослую карьеру начал в 2016 году в "Днепре". За "Зарю" играет с нынешнего сезона.
  • В составе луганского клуба в различных турнирах провел 29 матчей и пропустил 41 гол, 9 встреч отыграл на ноль.
  • 23 марта Лунин дебютировал в составе сборной Украины и сыграл весь матч против Саудовской Аравии (1: 1).
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