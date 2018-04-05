Известный украинский баскетболист умер в 29 лет
5 апреля, 2018, 11:47
После тяжелой болезни умер известный украинский баскетболист Сергей Коваль
Об этом сообщает Одесская городская федерация баскетбола.
Бывший игрок БК "Одесса" на протяжении пяти лет боролся с лимфомой Ходжкина - рак лимфатической системы. Спасти жизнь Сергея Коваля пытались близкие, знакомые, болельщики, профессиональные баскетболисты и клубы, которые организовывали сбор средств, однако болезнь отступила ненадолго.
Кузнец, кроме БК "Одесса", выступал за БК "Киев", "Днепр-Азот", БК "Аджалык" и "Барсы Атырау", с которым стал чемпионом Казахстана.
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