Известный миллиардер потерял голос, поэтому продолжил материть подчиненных через iPad

5 апреля, 2018, 10:19

94-летний миллиардер Самнер Редстоун потерял голос в результате заболевания, но нашел выход из ситуации и начал пользоваться установленным на его iPad набором фраз, которые помогают ему продолжать ругать своих подчиненных

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Владелец конгломерата Viacom использует в основном несколько односложных выражений. На быстром доступе его устройства установлены выражения "Да", "Нет" и "Пошел ты на***" (Fuck you), которые подкрепляются более детальными записанными ответами.

Сейчас обсуждается возможность слияния с корпорацией Viacom CBS. Использовал Редстоун на этом обсуждении свой гаджет - неизвестно.

В 2016 году суд Лос-Анджелеса направил Редстоуна на психиатрическую экспертизу после того, как экс-девушка американца Мануэла Херзер заявила, что он недееспособен.

Редстоун является председателем правления медиакомпании Viacom, в которую входят кабельные и спутниковые телесети MTV Networks. Американец также владеет оператором кинотеатров National Amusements и контрольными пакетами в CBS и Paramount.

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