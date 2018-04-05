Известный миллиардер потерял голос, поэтому продолжил материть подчиненных через iPad
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Владелец конгломерата Viacom использует в основном несколько односложных выражений. На быстром доступе его устройства установлены выражения "Да", "Нет" и "Пошел ты на***" (Fuck you), которые подкрепляются более детальными записанными ответами.
Сейчас обсуждается возможность слияния с корпорацией Viacom CBS. Использовал Редстоун на этом обсуждении свой гаджет - неизвестно.
В 2016 году суд Лос-Анджелеса направил Редстоуна на психиатрическую экспертизу после того, как экс-девушка американца Мануэла Херзер заявила, что он недееспособен.
Редстоун является председателем правления медиакомпании Viacom, в которую входят кабельные и спутниковые телесети MTV Networks. Американец также владеет оператором кинотеатров National Amusements и контрольными пакетами в CBS и Paramount.
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