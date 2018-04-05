Из "тени" вышли 300 тысяч работников, - Розенко

5 апреля, 2018, 18:43

Количество лиц, занятых в неформальном секторе экономики, за 9 месяцев 2017 года, в сравнении с 9 месяцами 2016 года, сократилось почти на 300 тысяч

Об этом в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета сообщил вице-премьер Павел Розенко, информирует пресс-служба Кабмина.

"Мы видим положительные тенденции по сокращению теневой занятости. Почти на 300 тысяч человек за 9 месяцев 2017 года сократилось количество работников, занятых в неформальном секторе экономики", - сказал он.

Одним из факторов сокращения теневой занятости, по словам Розенко, является существенный рост размера минимальной зарплаты. Вице-премьер также напомнил, что параллельно с повышением зарплаты, также был изменен и порядок формирования тарифной сетки оплаты труда. Минимальная тарифная ставка не может быть ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

Он также сообщил, что с начала 2017 года Государственная служба по вопросам труда проверила 7 тыс. 159 работодателей по вопросам соблюдения минимального размера зарплаты, в том числе: 726 – государственной формы собственности, 939 – коммунальной формы собственности.

"Во время проверок выявлены нарушения законодательства о соблюдении минимального размера зарплаты в отношении 768 работников. Руководителям предприятий выданы предписания на устранение выявленных нарушений, составлены и переданы в суд протоколы об административном правонарушении по части первой статьи 41 Куоап. Материалы проверок предоставлены уполномоченным лицам для рассмотрения и наложения санкций согласно статье 265 Кзот", - добавил вице-премьер.

По словам Розенко, происходит дальнейшее повышение зарплаты работникам бюджетной сферы.

"В 2017 году зарплату работникам бюджетной сферы, оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки, повышены в среднем на 20%", - отметил он.