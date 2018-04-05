Из "тени" вышли 300 тысяч работников, - Розенко
Об этом в ходе заседания Национального трехстороннего социально-экономического совета сообщил вице-премьер Павел Розенко, информирует пресс-служба Кабмина.
"Мы видим положительные тенденции по сокращению теневой занятости. Почти на 300 тысяч человек за 9 месяцев 2017 года сократилось количество работников, занятых в неформальном секторе экономики", - сказал он.
Одним из факторов сокращения теневой занятости, по словам Розенко, является существенный рост размера минимальной зарплаты. Вице-премьер также напомнил, что параллельно с повышением зарплаты, также был изменен и порядок формирования тарифной сетки оплаты труда. Минимальная тарифная ставка не может быть ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.
Он также сообщил, что с начала 2017 года Государственная служба по вопросам труда проверила 7 тыс. 159 работодателей по вопросам соблюдения минимального размера зарплаты, в том числе: 726 – государственной формы собственности, 939 – коммунальной формы собственности.
"Во время проверок выявлены нарушения законодательства о соблюдении минимального размера зарплаты в отношении 768 работников. Руководителям предприятий выданы предписания на устранение выявленных нарушений, составлены и переданы в суд протоколы об административном правонарушении по части первой статьи 41 Куоап. Материалы проверок предоставлены уполномоченным лицам для рассмотрения и наложения санкций согласно статье 265 Кзот", - добавил вице-премьер.
По словам Розенко, происходит дальнейшее повышение зарплаты работникам бюджетной сферы.
"В 2017 году зарплату работникам бюджетной сферы, оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки, повышены в среднем на 20%", - отметил он.
- Напомним, в Украине начали работу мобильные группы по взысканию долгов по зарплате.
- Реестр предприятий-должников по выплате заработной платы заработает во второй половине апреля, сказал министр юстиции Павел Петренко.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-