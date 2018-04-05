Юлия Скрипаль сделала первое публичное заявление после выхода из комы
Об этом сообщает Euronews в Twitter.
"Я должна поблагодарить многих людей за мое выздоровление, и особенно хотела бы вспомнить жителей Солсбери, которые пришли на помощь, когда отец и я были недееспособными", - говорится в сообщении.
Далее Скрипаль отдельно поблагодарила работников больницы в Солсбери за их заботу и профессионализм.
"Уверена, вы понимаете, что вся ситуация несколько дезориентирует, и надеюсь, вы будете уважать мою частную жизнь и приватность моей семьи в период выздоровления", - добавила женщина.
BREAKING: Yulia Skripal issues statement:— euronews (@euronews) 5 квітня 2018 р.
“I have many people to thank for my recovery and would especially like to mention the people of Salisbury that came to my aid when my father and I were incapacitated."
BREAKING: Skripal: “I am sure you appreciate that the entire episode is somewhat disorientating, and I hope that you'll respect my privacy and that of my family during the period of my convalescence.”— euronews (@euronews) 5 апреля 2018 г.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта Юлия Скрипаль пришла в сознание после комы и пошла на поправку.
- Впоследствии СМИ сообщали, что накануне отравления Юлия получила доступ к "секретному банковскому счету" и сняла со счета 150 тысяч фунтов стерлингов.
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