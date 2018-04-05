Юлия Скрипаль сделала первое публичное заявление после выхода из комы

5 апреля, 2018, 16:37

Дочь бывшего российского шпиона Юлия Скрипаль сделала первое публичное заявление после прихода в сознание

Об этом сообщает Euronews в Twitter.

"Я должна поблагодарить многих людей за мое выздоровление, и особенно хотела бы вспомнить жителей Солсбери, которые пришли на помощь, когда отец и я были недееспособными", - говорится в сообщении.

Далее Скрипаль отдельно поблагодарила работников больницы в Солсбери за их заботу и профессионализм.

"Уверена, вы понимаете, что вся ситуация несколько дезориентирует, и надеюсь, вы будете уважать мою частную жизнь и приватность моей семьи в период выздоровления", - добавила женщина.

BREAKING: Yulia Skripal issues statement:



“I have many people to thank for my recovery and would especially like to mention the people of Salisbury that came to my aid when my father and I were incapacitated." — euronews (@euronews) 5 квітня 2018 р.

BREAKING: Skripal: “I am sure you appreciate that the entire episode is somewhat disorientating, and I hope that you'll respect my privacy and that of my family during the period of my convalescence.” — euronews (@euronews) 5 апреля 2018 г.

Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипаль и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков