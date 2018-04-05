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Юлия Скрипаль сделала первое публичное заявление после выхода из комы


фото: AFP
Дочь бывшего российского шпиона Юлия Скрипаль сделала первое публичное заявление после прихода в сознание

Об этом сообщает Euronews в Twitter.

"Я должна поблагодарить многих людей за мое выздоровление, и особенно хотела бы вспомнить жителей Солсбери, которые пришли на помощь, когда отец и я были недееспособными", - говорится в сообщении.

Далее Скрипаль отдельно поблагодарила работников больницы в Солсбери за их заботу и профессионализм.

"Уверена, вы понимаете, что вся ситуация несколько дезориентирует, и надеюсь, вы будете уважать мою частную жизнь и приватность моей семьи в период выздоровления", - добавила женщина.

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