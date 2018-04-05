Японскому мэру стало плохо на сумо. Женщинам-медикам не позволили помочь, потому что им нельзя на ринг

5 апреля, 2018, 13:29

Мэр города Майдзуру Риозо Татами потерял сознание во время поединка по сумо, но судья помешал медицинским сотрудницам оказать ему помощь, потому что женщинам запрещено выходить на "священную" территорию ринге

Об этом пишет The Guardian.

66-летнему Риозо Татами стало плохо во время вступительной речи перед поединком. Его оперативно доставили в больницу, где диагностировали инсульт и прооперировали. Сейчас, как сообщили представители чиновника, он находится в стабильном состоянии.

Во время поединка Татами пытались помочь сразу несколько человек, включая его помощницами и женщинами-медиками, в то же время рефери сумо несколько раз попросил их оставить "священное" место и обращался к охране с требованием вывести женщин. Когда к мэру подошли другие медики, сотрудницам пришлось спуститься с ринга.

Дохе - кольцо в ринге сумо, священное место, на которое запрещено заходить женщинам, потому что так, по верованиям, нарушится его чистота. Им также запрещено принимать участие в церемониях и поединках.

Позже глава Ассоциации сумо Японии извинился перед женщинами, которые пытались помочь Татами. Он признал, что необычайный момент не подходит для замечаний рефери о традиции.

Поведение судьи вызвало возмущение японцев в соцсетях и СМИ и снова подняло обсуждения гендерного вопроса в стране.