Японскому мэру стало плохо на сумо. Женщинам-медикам не позволили помочь, потому что им нельзя на ринг
Об этом пишет The Guardian.
66-летнему Риозо Татами стало плохо во время вступительной речи перед поединком. Его оперативно доставили в больницу, где диагностировали инсульт и прооперировали. Сейчас, как сообщили представители чиновника, он находится в стабильном состоянии.
Во время поединка Татами пытались помочь сразу несколько человек, включая его помощницами и женщинами-медиками, в то же время рефери сумо несколько раз попросил их оставить "священное" место и обращался к охране с требованием вывести женщин. Когда к мэру подошли другие медики, сотрудницам пришлось спуститься с ринга.
Дохе - кольцо в ринге сумо, священное место, на которое запрещено заходить женщинам, потому что так, по верованиям, нарушится его чистота. Им также запрещено принимать участие в церемониях и поединках.
Позже глава Ассоциации сумо Японии извинился перед женщинами, которые пытались помочь Татами. Он признал, что необычайный момент не подходит для замечаний рефери о традиции.
Поведение судьи вызвало возмущение японцев в соцсетях и СМИ и снова подняло обсуждения гендерного вопроса в стране.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-