Wizz Air распродает авиабилеты со скидкой 20%. Акция действует только сегодня
5 апреля, 2018, 13:16
В авиакомпании говорят, что скидка распространяется на все направления рейсов, которые осуществляются до 30 июня
Об этом сообщает пресс-центр Wizz Air.
Например, билет от Киева (“Жуляны”) до Копенгагена стоит от 1390 грн. Со Львова до Лондона можно долететь по цене от 710 грн.
Акция распространяется на тариф и обязательные сборы, кроме административного.
Лоукостер Wizz Air осуществляет рейсы из Киева, Львова и Харькова. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.
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