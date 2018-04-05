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Wizz Air распродает авиабилеты со скидкой 20%. Акция действует только сегодня

В авиакомпании говорят, что скидка распространяется на все направления рейсов, которые осуществляются до 30 июня

Об этом сообщает пресс-центр Wizz Air.

Например, билет от Киева (“Жуляны”) до Копенгагена стоит от 1390 грн. Со Львова до Лондона можно долететь по цене от 710 грн.

Акция распространяется на тариф и обязательные сборы, кроме административного.

Лоукостер Wizz Air осуществляет рейсы из Киева, Львова и Харькова. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

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