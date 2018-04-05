Все вопросы монетизации транспортных льгот будут решать местные органы власти, - Розенко

5 апреля, 2018, 20:38

Местные органы власти будут решать, в каком виде предоставлять транспортные льготы и каким будет количество льготных поездок

Об этом сообщает вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба Кабмина.

По мнению Розенко, если местные органы власти правильно подойдут к этому вопросу, то монетизация льгот будет очень выгодна льготнику. Ведь, получив "живые" деньги на руки, льготники смогут пользоваться теми видами транспорта, которые сейчас не обеспечивают им льготный проезд (например, маршрутными такси). Или вообще потратить эти деньги на другие нужды, например, если льготник проживает в селе и транспортом практически не пользуется.

"То есть монетизация льгот обеспечивает более равный доступ льготников к их социальным правам. Это вопрос реальной доступности транспортной льготы для всех категорий”, - пояснил он.

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В прошлом году были внесены изменения в Бюджетный кодекс, где местным властям предоставлено право решать, в каком именно виде будут предоставляться транспортные льготы - в наличной или безналичной форме.

"Все вопросы финансового обеспечения и вида транспортных льгот будут решать территориальные общины”, - подчеркнул он.

Розенко добавил, что местная власть может принять решение не проводить монетизацию льгот и оставить финансирование льгот в прежнем виде - в безналичном. В случае принятия органами местной власти решения о монетизации льгот на проезд соответствующие средства будут выдаваться льготникам "на руки". Относительно количества "льготных поездок" - все эти решения будет принимать местная власть.

"Правительство лишь очертило схему минимальных гарантий - не менее 30 поездок в месяц. А местная власть может установить размер компенсации и 60, и 100 поездок в месяц. Таким образом мы защитили льготников от возможных нарушений их прав со стороны местных чиновников", - объяснил вице-премьер-министр.