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В WADA рассказали, сколько продлится допинговая дисквалификация Срны


фото: REUTERS
Всемирное антидопинговое агентство назвало дату возвращения на поле дисквалифицированного за допинг футболиста "Шахтера" Дарио Срны

WADA оставило в силе решение Национального антидопингового центра Украины относительно срока дисквалификации хорвата, которая продлится 17 месяцев, сообщает "Футбол 24".

"WADA решило не апеллировать в этом деле. Однако, национальная антидопинговая организация и ФИФА имеют право воспользоваться апелляцией", - отметили в WADA.

Капитан "Шахтера" Дарио Срна был дисквалифицирован Национальным антидопинговым центром на 17 месяцев. Срок дисквалификации начался с даты забора пробы – 22 марта 2017 года.

Таким образом, Срна может вернуться на поле 22 августа 2018 года. Тренироваться вместе с командой хорват будет иметь право с 22 июня.

  • 35-летний Дарио Срна приостановил выступления за "Шахтер" лишь в сентябре 2017 года, когда была обнародована информация о положительной допинг-пробе.
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