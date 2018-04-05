В WADA рассказали, сколько продлится допинговая дисквалификация Срны
5 апреля, 2018, 14:54
Всемирное антидопинговое агентство назвало дату возвращения на поле дисквалифицированного за допинг футболиста "Шахтера" Дарио Срны
WADA оставило в силе решение Национального антидопингового центра Украины относительно срока дисквалификации хорвата, которая продлится 17 месяцев, сообщает "Футбол 24".
"WADA решило не апеллировать в этом деле. Однако, национальная антидопинговая организация и ФИФА имеют право воспользоваться апелляцией", - отметили в WADA.
Капитан "Шахтера" Дарио Срна был дисквалифицирован Национальным антидопинговым центром на 17 месяцев. Срок дисквалификации начался с даты забора пробы – 22 марта 2017 года.
Таким образом, Срна может вернуться на поле 22 августа 2018 года. Тренироваться вместе с командой хорват будет иметь право с 22 июня.
- 35-летний Дарио Срна приостановил выступления за "Шахтер" лишь в сентябре 2017 года, когда была обнародована информация о положительной допинг-пробе.
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