В WADA рассказали, сколько продлится допинговая дисквалификация Срны

5 апреля, 2018, 14:54

Всемирное антидопинговое агентство назвало дату возвращения на поле дисквалифицированного за допинг футболиста "Шахтера" Дарио Срны

WADA оставило в силе решение Национального антидопингового центра Украины относительно срока дисквалификации хорвата, которая продлится 17 месяцев, сообщает "Футбол 24".

"WADA решило не апеллировать в этом деле. Однако, национальная антидопинговая организация и ФИФА имеют право воспользоваться апелляцией", - отметили в WADA.

Капитан "Шахтера" Дарио Срна был дисквалифицирован Национальным антидопинговым центром на 17 месяцев. Срок дисквалификации начался с даты забора пробы – 22 марта 2017 года.

Таким образом, Срна может вернуться на поле 22 августа 2018 года. Тренироваться вместе с командой хорват будет иметь право с 22 июня.