В украинских ночных поездах введут полноценное питание

5 апреля, 2018, 09:39

"Укрзализныця" намерена ввести полноценное питание на ночных поездах

Об этом заявил заместитель директора департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения ПАО “Укрзализныця” Александр Красноштан, сообщает издание "Магистраль".

Заказать блюда пассажиры смогут при бронировании билетов онлайн или непосредственно во время поездки. Услугу планируют внедрить в течение двух месяцев. Сначала протестуют в 2-3 поездах.

"Укрзализныця предусмотрит меню с полноценным питанием, до которого будут входить первые, вторые блюда, закуски и тому подобное", - сказал Красноштан.

После тестирования услуги будет объявлен тендер на закупку такой услуги для всех ночных поездов.

"Укрзализныця" уже инициировала проведение тендера на поставку продуктов. Процедура раскрытия конкурсных предложений состоялась 2 апреля 2018 года. В конкурсе участвуют четыре компании.

Согласно условиям конкурсной документации, оценка предложений будет происходить в течение не более 10 рабочих дней с момента их раскрытия.