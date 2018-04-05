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В Турции произошла стрельба в крупнейшем университете страны, погибли 4 человека

В четверг, 5 апреля, в университете турецкого города Эскишехир произошла стрельба, в результате которой погибли 4 человека

Об этом сообщает CGTN.

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