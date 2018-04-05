В Турции произошла стрельба в крупнейшем университете страны, погибли 4 человека
5 апреля, 2018, 15:57
В четверг, 5 апреля, в университете турецкого города Эскишехир произошла стрельба, в результате которой погибли 4 человека
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-