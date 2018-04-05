В Стокгольме обеспокоенный торговлей людьми мужчина поджег посольство Португалии. Пострадало 14 человек
5 апреля, 2018, 17:34
В столице Швеции в результате пожара в здании, где расположены посольства Португалии, Туниса, Аргентины и Бельгии, 14 человек получили незначительные травмы
Об этом сообщает The Local.
Пожар устроил мужчина, который пришел в посольство Португалии. По словам главы португальского МИД Августо Сантос Сильвы, обеспокоенный 50-летний мужчина пришел в дипучреждение и начал говорить на испанском и английском языках о проблемах торговли людьми в Португалии.
"Он требовал поговорить с лицом, ответственным за консульскую секцию посольства, но до начала разговора разжег огонь и убежал", - рассказал Сантос Сильва.
По словам португальского министра, инцидент не связан с терроризмом.
Поджигателя позже задержала шведская полиция. Правоохранители допросили мужчину, однако не сообщили о его мотивах.
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