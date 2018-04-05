В Стамбуле горит многоэтажный госпиталь

5 апреля, 2018, 19:24

На западе Стамбула загорелся госпиталь, пожарные пытаются потушить огонь

Об этом сообщает "Европейская правда".

Турецкие телеканалы, в частности NTV и DHA, обнародовали кадры, на которых видно, как огонь охватил сразу несколько этажей здания. Пока неизвестно о пострадавших. Телеканал утверждает, что пылающее здание находится на стадии строительства, поэтому пациентов там не было.

В то же время СМИ сообщают об эвакуации пациентов, очевидно, из других помещений больницы.

Над зданием поднялся огромный столб черного дыма, который виден из отдаленных районов города. Издание Hurriyet отмечает, что огонь вспыхнул на крыше, после чего быстро распространился на другие этажи. Также сообщают о звуке взрыва. Близлежащие здания эвакуировали из соображений безопасности.

На место пожара направили большое количество пожарных из других районов города. Туда отправился начальник службы охраны здоровья Стамбула.