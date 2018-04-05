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В США допросили двух российских олигархов в деле о вмешательстве в выборы

Команда специального прокурора Роберта Мюллера начала допрашивать российских олигархов

Об этом сообщает CNN.

Сейчас речь идет о 2 российских олигархах. Одного из них остановили просто по прилету в Нью-Йорк и проверили его электронные устройства прямо в аэропорту. Другого олигарха опросили во время его путешествия в США, однако неизвестно проводили ли обыск его вещей.

Еще одному россиянину прокуратура направила неформальный запрос об интервью и передаче соответствующих документов.

Все 3 случая имеют одну общую признак: следователи расспрашивали о прямое или опосредованном финансировании россиянами президентской кампании Дональда Трампа.

Отмечается, что по американскому законодательству, иностранцам запрещено делать пожертвования в американские политические кампании.

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