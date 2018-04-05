В США допросили двух российских олигархов в деле о вмешательстве в выборы
5 апреля, 2018, 13:54
Команда специального прокурора Роберта Мюллера начала допрашивать российских олигархов
Об этом сообщает CNN.
Сейчас речь идет о 2 российских олигархах. Одного из них остановили просто по прилету в Нью-Йорк и проверили его электронные устройства прямо в аэропорту. Другого олигарха опросили во время его путешествия в США, однако неизвестно проводили ли обыск его вещей.
Еще одному россиянину прокуратура направила неформальный запрос об интервью и передаче соответствующих документов.
Все 3 случая имеют одну общую признак: следователи расспрашивали о прямое или опосредованном финансировании россиянами президентской кампании Дональда Трампа.
Отмечается, что по американскому законодательству, иностранцам запрещено делать пожертвования в американские политические кампании.
- Недавно в США вынесли первый приговор в деле вмешательство России в президентские выборы.
- А ранее СМИ сообщали, что экс-заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб обладает секретной информацией о президенте США Дональде Трампе, которая может навредить ему, учитывая расследование о связи Трампа по РФ.
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