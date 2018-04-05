В сеть выложили запись звонка вокалистки The Cranberries, сделанного за несколько часов до гибели
Запись опубликовало издание TMZ.
15 января О'Риордан оставила голосовое сообщение для своего давнего друга Дэна Уайта. В этот день она должна была записать вокал для кавер-версии группы Bad Wolves на знаменитый хит The Cranberries песню Zombie. Певица рассказывает, как сильно ей понравилась кавер-версия Bad Wolves.
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За несколько часов после этого 46-летнюю певицу нашли мертвой в гостинице, где она остановилась. Полиция не считает ее смерть подозрительной.
Певицу похоронили в Ирландии.
Группа Bad Wolves в дальнейшем выпустила кавер на Zombie без участия О'Риордан, а все доходы от песни музыканты отдали трем детям певицы.
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