В сеть выложили запись звонка вокалистки The Cranberries, сделанного за несколько часов до гибели

5 апреля, 2018, 16:54

В интернете появилась запись телефонного звонка вокалистки The Cranberries Долорес О'Риордан, сделанного за несколько часов до ее гибели

Запись опубликовало издание TMZ.

15 января О'Риордан оставила голосовое сообщение для своего давнего друга Дэна Уайта. В этот день она должна была записать вокал для кавер-версии группы Bad Wolves на знаменитый хит The Cranberries песню Zombie. Певица рассказывает, как сильно ей понравилась кавер-версия Bad Wolves.

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За несколько часов после этого 46-летнюю певицу нашли мертвой в гостинице, где она остановилась. Полиция не считает ее смерть подозрительной.

Певицу похоронили в Ирландии.

Группа Bad Wolves в дальнейшем выпустила кавер на Zombie без участия О'Риордан, а все доходы от песни музыканты отдали трем детям певицы.