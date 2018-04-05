В Румынии автобус упал в реку, погибли 9 человек
5 апреля, 2018, 14:06
В Румынии пассажирский микроавтобус упал в реку Быстрица, в результате чего погибли 9 людей
Об этом сообщает Romania TV.
Трагедия произошла в ночь на 5 апреля вблизи населенного пункта Виишоара уезда Нямц. Всего в автобусе было 10 человек. Двух людей сначала считали пропавшими без вести, однако позже их тела нашли в реке.
Единственный пассажир, который выжил, рассказал, что в момент аварии он спал. Сразу после аварии пассажиру удалось выбраться из воды. В дальнейшем пострадавшего госпитализировали.
По данным полиции, возраст погибших - от 17 до 45 лет. Префект уезда Даниэла Сорочану сообщила, что авария произошла в результате повреждения заднего левого колеса микроавтобуса.
25-летний владелец микроавтобуса, который находился за рулем, погиб вместе с пассажирами.
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