В Румынии автобус упал в реку, погибли 9 человек

5 апреля, 2018, 14:06

В Румынии пассажирский микроавтобус упал в реку Быстрица, в результате чего погибли 9 людей

Об этом сообщает Romania TV.

Трагедия произошла в ночь на 5 апреля вблизи населенного пункта Виишоара уезда Нямц. Всего в автобусе было 10 человек. Двух людей сначала считали пропавшими без вести, однако позже их тела нашли в реке.

Единственный пассажир, который выжил, рассказал, что в момент аварии он спал. Сразу после аварии пассажиру удалось выбраться из воды. В дальнейшем пострадавшего госпитализировали.

По данным полиции, возраст погибших - от 17 до 45 лет. Префект уезда Даниэла Сорочану сообщила, что авария произошла в результате повреждения заднего левого колеса микроавтобуса.

25-летний владелец микроавтобуса, который находился за рулем, погиб вместе с пассажирами.