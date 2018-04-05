В правительстве назвали 3 главные препятствия на пути евроинтеграции

5 апреля, 2018, 17:42

На пути евроинтеграции Украина натыкается на 3 главные проблемы: сопротивление старой системы, нереалистичные сроки и задачи, внедрение которых невозможно начать без принятия законодательных рамок

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Сейчас Украина в целом приняла 4 законопроекта из 57 необходимых для выполнения Соглашения об ассоциации, еще 7 приняты в первом чтении.

Директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что сейчас существует три главные проблемы для дальнейшей евроинтеграции сопротивления старой системы, часто нереалистичные сроки, установленные Соглашением еще в 2007 году, а также задачи, внедрение которых невозможно начать без принятия парламентом законодательных рамок .

Между тем на встрече с депутатами Европарламента вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе напомнила, что изменения в Украине происходят на фоне российской агрессии. Но, даже несмотря на это и сопротивление старой системы, удалось начать такие сложные, но жизненно необходимые реформы, как медицинскую, образовательную и пенсионную и приблизиться к началу процесса приватизации.

"Должны вынести евроинтеграцию за рамки политической борьбы", - добавила Климпуш-Цинцадзе.