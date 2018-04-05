В Минюсте рассказали, когда заработает реестр предприятий-должников по выплате зарплат
Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, 15-20 апреля будет готов реестр по аналогии (к реестра - ред.) должников по алиментах, где можно будет в автоматическом режиме искать должников по заработной плате", - сказал Петренко.
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Министр отметил, что на фоне создания такого реестра много компаний самостоятельно погашают задолженность по зарплатам. По мнению Петренко, после попадания в этот реестр компании будут нести репутационные потери, поскольку контрагенты будут неохотно сотрудничать с такими предприятиями.
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- Напомним, в Украине начали работу мобильные группы по взысканию долгов по зарплате.
- Ранее в Украине заработал реестр должников алиментов.
- На принудительные работы отправили уже 4,5 тыс. алиментщиков.
- С апреля 2018 года долги по алиментам будут взыскивать с зарплаты.
- Алиментщики-должники не смогут запрещать вывозить ребенка за границу.
- Минюст запретил выезд за границу 100 тыс. должников по алиментам.
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