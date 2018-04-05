В Минюсте рассказали, когда заработает реестр предприятий-должников по выплате зарплат

5 апреля, 2018, 18:01

Реестр предприятий-должников по выплате заработной платы заработает во второй половине апреля

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, 15-20 апреля будет готов реестр по аналогии (к реестра - ред.) должников по алиментах, где можно будет в автоматическом режиме искать должников по заработной плате", - сказал Петренко.

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Министр отметил, что на фоне создания такого реестра много компаний самостоятельно погашают задолженность по зарплатам. По мнению Петренко, после попадания в этот реестр компании будут нести репутационные потери, поскольку контрагенты будут неохотно сотрудничать с такими предприятиями.

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