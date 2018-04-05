В Киеве предлагают запретить алкоголь в детских игровых комнатах

5 апреля, 2018, 17:02

Киеврада предложит парламенту запретить продажу спиртного в детских игровых комнатах

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На заседании комиссии Киеврады по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта депутаты согласовали проект обращения в Верховную Раду Украины о запрете продажи алкоголя и табачных изделий на территории детских игровых комнат.

Согласно решению, предлагается законодательно определить понятие "детская игровая комната". Также целью - запретить продажу, употребление пива и алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин и табачных изделий в детских комнатах, функционирующих в торгово-развлекательных центрах и других общественных местах общего пользования.

"Сейчас некоторые торговые центры позволяют себе осуществлять продажу алкоголя прямо в игровых комнатах, или рядом на виду у детей. Это конечно связано с тем, что в законодательстве Украины отсутствует само понятие "детская игровая комната". При таких условиях дети воспринимают потребления алкоголя как должное и в полной мере не осознают его вреда. Поэтому комиссия единогласно поддержала такое предложение и надеется на дальнейшее положительное решение ", - сообщила глава постоянной комиссии по вопросам Анна Старостенко.

Отмечается, что в большинстве столичных игровых комнат есть лицензии на продажу алкогольных напитков. То есть употреблять спиртное в таких детских комнатах абсолютно легально.