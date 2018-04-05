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В Киеве Nissan влетел в грузовик, который развозит хлеб: водителя последней госпитализировали

В Оболонском районе столицы на перекрестке улиц Полярной и Петра Калнышевского произошла авария с пострадавшим

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Отмечается, что водитель Газели, которая развозит хлеб, поворачивал с Калнышевского на Полярную, как в это время в него врезался Nissan.

От удара водителя Газели с многочисленными ушибами и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму отвезли в больницу.

По словам полицейских, водитель Nissan находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Так это или нет - будет выяснять врач-нарколог.

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