В Киеве Nissan влетел в грузовик, который развозит хлеб: водителя последней госпитализировали

5 апреля, 2018, 07:19

В Оболонском районе столицы на перекрестке улиц Полярной и Петра Калнышевского произошла авария с пострадавшим

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Отмечается, что водитель Газели, которая развозит хлеб, поворачивал с Калнышевского на Полярную, как в это время в него врезался Nissan.

От удара водителя Газели с многочисленными ушибами и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму отвезли в больницу.

По словам полицейских, водитель Nissan находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Так это или нет - будет выяснять врач-нарколог.