В Киеве на Пасху ограничат движение по Южному мосту

5 апреля, 2018, 23:14

В Киеве ограничат движение транспорта по Южному мосту с 6 апреля по 9 апреля в связи с ремонтными работами

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"С 22:00 6 апреля до 15:00 9 апреля движение по Южному мосту будет ограничено в направлении с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в связи с ремонтом деформационного шва мостового перехода", — говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства.