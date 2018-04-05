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В Киеве на Пасху ограничат движение по Южному мосту

В Киеве ограничат движение транспорта по Южному мосту с 6 апреля по 9 апреля в связи с ремонтными работами

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"С 22:00 6 апреля до 15:00 9 апреля движение по Южному мосту будет ограничено в направлении с ул. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в связи с ремонтом деформационного шва мостового перехода", — говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит извинения за временные неудобства.

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