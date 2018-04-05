В Киеве для туристов создадут сеть проката электрокаров
5 апреля, 2018, 16:11
В столице за счет инвестиций предлагают создать туристическую сеть проката электрокаров
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Столичная мэрия решила провести конкурс по привлечению инвестора к созданию туристической сети проката электрокаров.
Сейчас определен заказчик проекта ("Киевтранспарксервис") и заказчик прединвестиционных работ для проведения конкурса ("Киевское инвестиционное агентство").
В частности, дорожную инфраструктуру для туристической сети проката электрокаров предлагается обустроить на:
- просп. Оболонском, 14-16, 13-9-А (ТРЦ "Дримтаун");
- ул. Владимирской, напротив д. № 60;
- пл. Демиевской (под путепроводом напротив дома № 1 на ул. Науки);
- пл. Вокзальной, 1;
- ул. Ползунова (Южный вокзал);
- просп. Николая Бажана, возле дома. № 3-А;
- ул. Изюмской (Рынок "Демеевский");
- ул. Саперно-Слободская, 8-10;
- просп. Академика Глушкова, 5;
- ул. Раисы Окипной, 3;
- ул. Раисы Окипной, 4-Б;
- ул. Терещенковской, 11-12, 2/15-4-А;
- ул. Константиновской, 2-А;
- ул. Ивана Франко, 34/33-46, 27/31 – Владимирский собор;
- пл. Львовской.
Напомним, в столице объявили конкурс на лучший туристический талисман города.
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