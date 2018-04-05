 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве для туристов создадут сеть проката электрокаров

В столице за счет инвестиций предлагают создать туристическую сеть проката электрокаров

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Столичная мэрия решила провести конкурс по привлечению инвестора к созданию туристической сети проката электрокаров.

Сейчас определен заказчик проекта ("Киевтранспарксервис") и заказчик прединвестиционных работ для проведения конкурса ("Киевское инвестиционное агентство").

В частности, дорожную инфраструктуру для туристической сети проката электрокаров предлагается обустроить на:

  • просп. Оболонском, 14-16, 13-9-А (ТРЦ "Дримтаун");
  • ул. Владимирской, напротив д. № 60;
  • пл. Демиевской (под путепроводом напротив дома № 1 на ул. Науки);
  • пл. Вокзальной, 1;
  • ул. Ползунова (Южный вокзал);
  • просп. Николая Бажана, возле дома. № 3-А;
  • ул. Изюмской (Рынок "Демеевский");
  • ул. Саперно-Слободская, 8-10;
  • просп. Академика Глушкова, 5;
  • ул. Раисы Окипной, 3;
  • ул. Раисы Окипной, 4-Б;
  • ул. Терещенковской, 11-12, 2/15-4-А;
  • ул. Константиновской, 2-А;
  • ул. Ивана Франко, 34/33-46, 27/31 – Владимирский собор;
  • пл. Львовской.

Напомним, в столице объявили конкурс на лучший туристический талисман города.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 апреля, 2018 четверг

больше новостей

5 апреля, 2018 четверг

4 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать