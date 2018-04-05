В Херсоне злоумышленники едва не отбили у СБУ арестованного "депутата Евпаторийского горсовета"

5 апреля, 2018, 22:36

В Херсоне группа злоумышленников пыталась отбить у сотрудников СБУ задержанного на админгранице с аннексированным Крымом "депутата Евпаторийского горсовета"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Сегодня в Херсоне группой лиц была предпринята попытка отразить от работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанное на КПВВ лицо, очевидно, активно вовлеченных в установление оккупационной власти в Крыму," депутата "оккупационного органа власти в Евпатории, которому выбирали меру пресечения в херсонском суде" , - отметил Бабин.

К тому же Бабин раскритиковал работу силовиков во время инцидента.

"С грустью констатируем отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов, которая приводит к подобному поднятию главы российского пятой колонны в районах, приближенных к Крыму", - добавил Бабин.

Правоохранители эту информацию пока не комментировали.

Суд сегодня арестовал на 2 месяца "депутата Евпаторийского горсовета" Сергея Осьминина.